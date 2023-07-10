Стилистка назвала россиянкам визуально омолаживающую вещь

Стилистка Наталья Осиновская назвала россиянкам вещь, которая визуально омолаживает. Соответствующая публикация появилась на сайте издания «Городовой».

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Речь идет о джинсовых сарафанах. Так, эксперт рассказала, что эту одежду особенно рекомендуется носить женщинам старше 50 лет. При этом она отметила, что при выборе фасона необходимо ориентироваться на особенности своей фигуры.

Также специалистка заявила, что если имеются проблемные места, например зона рук, то лучше носить сарафан поверх футболки или водолазки. «С этой вещью идеально сочетаются кеды или дутые босоножки», — уточнила собеседница издания.