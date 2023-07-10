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Россиянам перечислили подходящую одежду для офиса летом

Cтилист Анна Соколова перечислила россиянам подходящую одежду для офиса летом. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Россиянам перечислили подходящую одежду для офиса летом
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт напомнила, что в жаркую погоду важно подбирать не только стильный, но и комфортный гардероб. Так, она порекомендовала обратить особое внимание на ткани. По словам Соколовой, легкие и дышащие материалы светлых оттенков позволяют коже охлаждаться. Кроме того, такой образ получится более свежим.

Помимо этого, специалистка заявила, что платья, юбки, блузы и брюки должны быть приталенными или полуприлегающими. Кроме того, стоит подбирать удобную обувь, особенно, если отекают ноги. «Соблюдайте дресс-код вашей компании, избегайте провокационных вырезов и разрезов, юбок, шорт, платьев длины мини, кроп-топов, кричащих цветов и принтов. Не забывайте о личном стиле, играйте с аксессуарами, а главным из них пусть будет ваша улыбка», — заключила Соколова.

В июне стилистка Полли Рыжова назвала россиянам одну вещь, которая неприемлема для работы в офисе. Речь шла о шортах. Так, специалистка посоветовала не надевать их на бизнес-встречи или научные конференции.