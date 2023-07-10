Россиянам перечислили подходящую одежду для офиса летом

Cтилист Анна Соколова перечислила россиянам подходящую одежду для офиса летом. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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В первую очередь эксперт напомнила, что в жаркую погоду важно подбирать не только стильный, но и комфортный гардероб. Так, она порекомендовала обратить особое внимание на ткани. По словам Соколовой, легкие и дышащие материалы светлых оттенков позволяют коже охлаждаться. Кроме того, такой образ получится более свежим.

Помимо этого, специалистка заявила, что платья, юбки, блузы и брюки должны быть приталенными или полуприлегающими. Кроме того, стоит подбирать удобную обувь, особенно, если отекают ноги. «Соблюдайте дресс-код вашей компании, избегайте провокационных вырезов и разрезов, юбок, шорт, платьев длины мини, кроп-топов, кричащих цветов и принтов. Не забывайте о личном стиле, играйте с аксессуарами, а главным из них пусть будет ваша улыбка», — заключила Соколова.