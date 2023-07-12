Специалисты рассказали о тенденциях женской моды начала ХХ века

Специалисты Главархива рассказали о том, как развивалась женская мода начала ХХ века. В фондах ведомства представлено немало фотографий и других документов, которые помогают изучить историю этого вопроса.

Отмечается, что в начале ХХ века на моду большое влияние оказало особое течение в искусстве – модерн. Дамы стали носить платья с непривычно завышенной линией груди и предпочитали экзотические оттенки зеленого и красного цветов, которые получили оригинальные названия «цвет кузнечика» и «пармская фиалка». Примеры таких нарядов можно увидеть в подборке журналов «Мир женщины» за 1915 год, а также на снимках из личных фондов, переданных в Главархив на вечное хранение.