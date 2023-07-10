Пляжная одежда, которая уже вышла из моды

Пляжная мода меняется каждый сезон, но существуют базовые принципы при выборе одежды, на которые очень просто ориентироваться. Если вы хотите выглядеть стильно на пляже, то вам лучше отказаться от многих вещей, которые были популярны в нулевых.

© @lucywilliams02

О том, что сейчас лучше не надевать на пляж, — в материале “Рамблера”.

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Парео с пестрым дизайном

На отдыхе хочется носить яркие цвета, но если вы не умеете их сочетать, то лучше выбирать спокойные тона. Парео — не самый удачный вариант пляжной одежды, несмотря на свое удобство. Вместо него будет более актуальным туника из легкой ткани, которую можно так же быстро набросить на себя и вернуться в отель. также подойдет платье, выполненное в технике кроше. Главное — в нем не обгореть.

@lucywilliams02

Анималистичные принты

Носить животные принты на пляже так, чтобы это выглядело не вульгарно, тяжело. Все эти хищные вещи были актуальны в нулевых. В сочетании с большим количеством открытого тела это выглядит неуклюже и вызывающе. Вместо платьев и купальников с принтом леопарда лучше присмотреться к однотонным моделям. Они скроют недостатки фигуры при наличии, а также будут актуальны долгое время, поэтому вам не придется каждый год заново выбирать купальник.

Вьетнамки на сезон

Если вы забыли дома пляжную обувь, то никто не запрещает вам купить дешевые вьетнамки в сувенирном магазине и выкинуть их перед отъездом, но носить их на постоянной основе не стоит. Во-первых, это — не самая удобная обувь. Во-вторых, если ее не мыть и не сушить достаточно тщательно, она может стать рассадником неприятного запаха и бактерий. В-третьих, вьетнамки всегда натирают, поэтому дорога до пляжа будет даваться вам тяжело.

@_jessicaskye

Вместо такой обуви присмотритесь к сандалиям, кроксам и вьетнамкам из более натуральных материалов. Они гораздо прочнее и выглядят более лаконично, так как подходят под любой образ.

Микрошорты

Стоит отказаться при походе на пляж от джинсовых микрошорт, которые все поголовно носили несколько лет назад. Они неудобны из-за того, что долго сохнут, поэтому есть высокий риск того, что вы будете ходить весь день со следом от купальника. Такие шорты выглядят вызывающе и окружающие не увидят разницу между ними и бикини.

@lucywilliams02