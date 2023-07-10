Стилисты назвали ошибки, которые сделают дешевым образ с использованием льна

Стилисты thevoicemag.ru говорят, что лён обязательно нужно гладить. Такой материал сильно мнётся, поэтому его нужно приводить в опрятное состояние.

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Льняные вещи должны хорошо сидеть по фигуре, иначе они будут выглядеть нелепо и неопрятно.

Лён не стоит носить с тяжёлой обувью или туфлями на высокой платформе. Такой материал сам по себе лёгкий, и с ним нужно носить что-то более воздушное – босоножки или балетки.