Стилисты назвали ошибки, которые сделают дешевым образ с использованием льна

Стилисты назвали четыре ошибки, которые сделают дешёвым образ с использованием льна
Стилисты thevoicemag.ru говорят, что лён обязательно нужно гладить. Такой материал сильно мнётся, поэтому его нужно приводить в опрятное состояние.
Льняные вещи должны хорошо сидеть по фигуре, иначе они будут выглядеть нелепо и неопрятно.
Лён не стоит носить с тяжёлой обувью или туфлями на высокой платформе. Такой материал сам по себе лёгкий, и с ним нужно носить что-то более воздушное – босоножки или балетки.
Лён нельзя оставлять без аксессуаров, потому что этот материал сам по себе очень простой. Следует дополнить образ ожерельем, серьгами или шарфом, добавить к льняному платью тонкий пояс.