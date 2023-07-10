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Стилисты назвали четыре ошибки, которые сделают дешёвым образ с использованием льна

Стилисты thevoicemag.ru говорят, что лён обязательно нужно гладить. Такой материал сильно мнётся, поэтому его нужно приводить в опрятное состояние.

Стилисты назвали ошибки, которые сделают дешевым образ с использованием льна
© Runews24

Льняные вещи должны хорошо сидеть по фигуре, иначе они будут выглядеть нелепо и неопрятно.

Лён не стоит носить с тяжёлой обувью или туфлями на высокой платформе. Такой материал сам по себе лёгкий, и с ним нужно носить что-то более воздушное – босоножки или балетки.

Лён нельзя оставлять без аксессуаров, потому что этот материал сам по себе очень простой. Следует дополнить образ ожерельем, серьгами или шарфом, добавить к льняному платью тонкий пояс.