Костюмы, сумки и цвета: звездный стилист разъяснил тенденции лета

Лина Арифулина – режиссер и продюсер многих культовых телепроектов. Среди них – «Фабрика звезд», «СТС зажигает суперзвезду», «Танцы со звездами» и многих других. Она обратилась к стилисту ХЦ Ольге Ульяновой, чтобы узнать про модные тренды этого лета. Женский журнал kleo.ru почерпнул из этого разговора много полезного для читателей.

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Носите деловые костюмы

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Деловые костюмы для женщин – это не только символ статуса и власти, но и возможность выразить индивидуальный стиль и чувство вкуса. Первое, на что нужно обратить внимание – это качество ткани. Лучше всего смотрятся костюмы из натуральных материалов, таких как шелк, хлопок или лен.

Второе – это цвет. Деловые костюмы для женщин обычно представлены в классических оттенках – таких как черный, серый, темно-синий или бежевый. Однако, если вы хотите выделиться из толпы, можно выбрать костюм в ярком цвете, например, красном или синем.

Третье – это фасон. Важно выбрать костюм, который подходит именно вам и вашей фигуре. Например, если у вас широкие бедра, лучше выбрать костюм с юбкой или брюками прямого кроя.

Не забывайте про правильные аксессуары, такие как сумка, обувь и украшения, которые будут гармонировать с вашим костюмом.

В моде – морская тематика

Лето – это время, когда мы хотим выглядеть свежо и ярко. И что может быть лучше, чем полоска и морская тематика? Этот стиль очень актуален не только для женщин, но и для мужчин. Полоска – это принт, который ассоциируется с морем и пляжем. Сегодня она стала неотъемлемой частью летнего гардероба и пользуется огромной популярностью.

Дизайнеры предлагают нам широкое разнообразие цветов: от классических до смелых. Морская тематика – это еще один элемент летнего стиля, который никогда не выходит из моды. Она включает в себя различные элементы, такие как якоря, рыбы, морские звезды и т.д. Эти элементы можно использовать в различных комбинациях, чтобы создать яркий и стильный образ.

Акцент – на сумку

Сумка – это не только необходимость, но и стильный аксессуар, который помогает подчеркнуть ваш образ. Этим летом отдайте предпочтение моделям интересной формы: квадратным, круглым, овальным. Шопперы, кросс-боди и поясные сумки также будут пользоваться популярностью. Актуальными так же стали сумки-хобо, напоминающие по форме полумесяц. Обычно они выполнены из мягких материалов: кожи или замши. Модели бывают маленькими и большими, поэтому идеально впишутся в ваши образы, что делает их отличным выбором на каждый день.

Сегодня, когда многие модные тренды постоянно меняются, такой прием, как сочетание цвета обуви с цветом сумки, устарел. Теперь мы можем креативно подходить к выбору сумки и обуви, сочетать абсолютно разные цвета и создавать индивидуальный стиль. Важно учитывать акценты: если у вас акцентная обувь, то сумка должна подходить к вашему образу и наоборот. В общем, мы уже не придерживаемся жестких правил и можем экспериментировать с цветовыми гаммами для создания по-настоящему уникального и индивидуального образа.

В тренде – total black

Черный цвет, который некоторые могут посчитать скучным, на самом деле позволяет создавать необычные наряды, которые в свою очередь будут выглядеть эффектно. Для того, чтобы создать такой образ, можно использовать разные оттенки черного: матовые и глянцевые. Одним из основных элементов total black стиля может быть платье-комбинация. Это идеальное решение для женщин, которые хотят выглядеть элегантно и стильно в жаркое время года. Раньше такие платья считались вечерними вариантами, но теперь это базовая вещь в гардеробе каждой модницы.