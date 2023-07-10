Дом моды Ralph Lauren покажет коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке

В сентябре дом моды Ralph Lauren вернется на Неделю моды в Нью-Йорке. Об этом пишет WWD.

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Дизайнер Ральф Лорен планирует провести показ женской одежды 8 сентября. Точное место проведения шоу пока не сообщается, как и то, будет ли на нем представлена мужская одежда.

Последний раз Лорен устраивал шоу в рамках Недели моды в Нью-Йорке 7 сентября 2019 года. С тех пор модельер проводил внекалендарные показы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Последний американский показ бренда Ralph Lauren прошел в садах Хантингтонской библиотеки калифорнийского города Сан-Марино 13 октября 2022 года. На шоу присутствовали Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Лора Дерн, Джон Ледженд, Лили Коллинз и другие звезды. На шоу были показаны мужская и женская коллекции Ralph Lauren.