3 оттенка в одежде, которые всегда смотрятся дорого

Проверьте, есть ли у вас вещи таких цветов в гардеробе.

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Выбирая определенный цвет в одежде можно создавать то или иное впечатление у окружающих. Например, в одежде желтого или оранжевого цвета вы кажетесь людям счастливее, в красной — сексуальнее, синий цвет помогает снять стресс. В шоколадном или угольном оттенке можно утвердить свой авторитет, а вот какие цвета смотрятся дорого, рассказала изданию «Страсти» дизайнер Валерия Антонова.

Самым дорогим оттенком считается белый. Он является самым марким цветом, однако в этом и суть его «дороговизны». Издревле его надевали вельможи, короли и императоры. Сейчас этот оттенок носят невесты, врачи и Папа Римский, являющиеся современными приверженцами белого цвета.

«Этот цвет хорошо смотрится на любом человеке, независимо от цвета кожи. Белый цвет чрезвычайно универсален. От белых джинсов до белых кроссовок и белых сапог — с ним невозможно ошибиться. Однотонный белый наряд — это современно и круто, но вы также можете освежить его ярким цветом, например, красным шарфом или зеленой сумочкой, чтобы добавить индивидуальности и контраста», — объяснила Антонова.

Бежевый цвет не сходит с образов главных модниц уже который сезон. Бежевая одежда из натуральных материалов, таких как шерсть, кашемир, лен и шелк сделает образ утонченным и элегантным. Особенно уместно смотрятся такие оттенки осенью — они делают образ уютным.