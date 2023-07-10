Простой способ скрыть бюстгальтер в оголяющем спину платье

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом ameliashomeedit продемонстрировала метод на модели, которая была одета в длинное платье с открытой спиной на тонких бретелях и завязками по бокам. Так, вначале женщина продела правую часть пояса вокруг задних бретелей бюстгальтера снизу вверх, а левую — сверху вниз. Затем каждую часть материала она обернула вокруг области, где застегивается белье, и завязала бант.