Названы самые модные вещи для пляжа

Лето – пора отпусков и отдыха на берегу моря.

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Стилист Надежда Чеснокова рассказала «ФедералПресс», что нужно обязательно взять с собой на курорт, а какие вещи внесут разнообразие в гардероб.

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«Начнем с обязательного: купальник, солнцезащитные очки, головной убор, пляжная сумка, пляжная обувь, одежда, в которой дойти до пляжа», – отметила стилист.

Сейчас в моде купальники с различными вырезами, асимметрией кроя, воланами, прозрачными вставками и так далее. Также можно взять модель с анималистичным принтом, добавила эксперт.

Самые актуальные солнцезащитные очки, по мнению Надежды Чесноковой, – крупные: квадратные, круглые. Тем, кто хочет, чтобы лицо загорело почти полностью, можно выбрать аксессуар с узкими стеклами.

Головной убор выбирайте на свой вкус, рекомендует стилист: что лучше впишется в ваш гардероб, а самое главное – подойдет для ваших жизненных ситуаций.

Самая правильная пляжная сумка уже много лет – это шопер. С длинными ручками, с одним отделением, в котором можно все свалить в кучу и легко вытряхнуть бардак и песок, если наберется.

«Если вы путешествуете с детьми, то заведите сетчатую авоську для мячей, совков и ведерок. Пока вы идете с пляжа, весь песок сам собой сквозь дырки вытрясется», – добавляет Чеснокова.

Традиционная пляжная обувь – вьетнамки, но последнее время тренд на взаимопроникновение вещей из одной сферы применения в другую привел к тому, что вьетнамки стали городской обувью. А вот в пляжном арсенале появились шлепанцы. Не мужские вездесущие Adidas, а изящные на тонкой подошве с широкой перемычкой из кожи.

Для пляжа можно выбрать традиционные сарафаны, привычные майки и шорты. А еще посмотрите в сторону кафтанов-шазюблей – легких накидок, которые вы, применив чуть-чуть смекалки, отлично впишете не только в пляжные образы, но и в вечерние для отпуска и даже в городские, советует стилист.

Из необязательных вещей Надежда Чеснокова назвала легкую макси-юбку, топ с объемными рукавами и открытыми плечами, асимметричный топ или майку на одно плечо, прозрачную юбку из кружева, чайное платье.