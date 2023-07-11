10 модных вещей, которые необходимо взять в отпуск
Умение составить из ограниченного числа вещей множество образов особенно ценится.
Дизайнеры в последнее время часто отдают предпочтение капсульному гардеробу, где все вещи сочетаются между собой.
Стилисты marieclaire.ru составили список из 10 вещей, которые необходимо взять в отпуск.
Первый предмет – это купальник. Без него в отпуске в тёплой стране не обойтись. Следует отдать предпочтение тем купальника, которые можно носить не только на пляж, но и вместо топов с повседневными вещами.
Шорты или бермуды тоже необходимы. Такой предмет гардероба можно комбинировать с топом или футболкой, обувью на плоском ходу, кроссовками, сандалиями.
Рубашку в мужском стиле можно надеть поверх купальника и отправиться на пляж. Также её можно носить с вечерним платьем.
Платье обязательно должно быть в гардеробе для отпуска. Можно выбрать модель с открытой спиной или вырезами на талии, асимметричным подолом, принтом и в ярких цветах.
Сандалии – это универсальная пара обуви, которая подойдёт для долгих прогулок по городу или набережной.
Мюли или босоножки лучше выбрать в белых или нюдовых цветах, тогда обувь подойдёт ко всем образам.
Соломенная сумка раньше считалась пляжным аксессуаром, но теперь она отлично вписывается и в обычный гардероб.
Вечерняя сумка нужна для образов с платьем, на прогулки, для похода в ресторан или кино.
Базовая майка или топ подойдёт для сочетания с шортами, юбкой, джинсами. С такими предметами гардероба можно составить большое количество сочетаний.
Юбка в бельевом стиле из атласной ткани тоже должна быть в гардеробе для отпуска. Её можно носить на пляж в сочетании с бикини или вечером в комплекте с базовым топом или рубашкой.