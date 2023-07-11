10 модных вещей, которые необходимо взять в отпуск

Умение составить из ограниченного числа вещей множество образов особенно ценится.

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Дизайнеры в последнее время часто отдают предпочтение капсульному гардеробу, где все вещи сочетаются между собой.

Стилисты marieclaire.ru составили список из 10 вещей, которые необходимо взять в отпуск.

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Первый предмет – это купальник. Без него в отпуске в тёплой стране не обойтись. Следует отдать предпочтение тем купальника, которые можно носить не только на пляж, но и вместо топов с повседневными вещами.

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Шорты или бермуды тоже необходимы. Такой предмет гардероба можно комбинировать с топом или футболкой, обувью на плоском ходу, кроссовками, сандалиями.

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Рубашку в мужском стиле можно надеть поверх купальника и отправиться на пляж. Также её можно носить с вечерним платьем.

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Платье обязательно должно быть в гардеробе для отпуска. Можно выбрать модель с открытой спиной или вырезами на талии, асимметричным подолом, принтом и в ярких цветах.

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Сандалии – это универсальная пара обуви, которая подойдёт для долгих прогулок по городу или набережной.

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Мюли или босоножки лучше выбрать в белых или нюдовых цветах, тогда обувь подойдёт ко всем образам.

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Соломенная сумка раньше считалась пляжным аксессуаром, но теперь она отлично вписывается и в обычный гардероб.

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Вечерняя сумка нужна для образов с платьем, на прогулки, для похода в ресторан или кино.

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Базовая майка или топ подойдёт для сочетания с шортами, юбкой, джинсами. С такими предметами гардероба можно составить большое количество сочетаний.

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