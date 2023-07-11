62-летняя модель прошла по подиуму в купальнике

Американская модель и актриса Кэрол Энн Альт приняла участие в показе Sports Illustrated в Майами и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

62-летняя манекенщица прошла по подиуму в облегающем купальнике белого цвета, верх которого был оформлен глубоким декольте на пуговицах. Свой образ она дополнила прозрачным парео, повязав его на талии.

Визажисты сделали в макияже акцент на естественность, слегка подкрасив ресницы модели тушью и добавив румян на щеки. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в локоны.