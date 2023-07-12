Как правильно подобрать изысканный парфюм

«Раньше были мифы о том, что если вы духи на себе чувствуете, то это не ваши духи, а если не чувствуете, то ваши, сто процентов. Это полная ерунда, потому что мы покупаем духи для радости, чтобы было приятно нам», – отметила эксперт.