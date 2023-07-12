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Как правильно подобрать изысканный парфюм

Незрячий парфюмер бренда Pure Sense Анастасия Вислобокова рассказала, что вопреки распространенному заблуждению любимый аромат можно чувствовать на себе.

Как правильно подобрать изысканный парфюм
© unsplash.com

Она перечислила несколько главных правил, которым надо следовать для выбора идеального парфюма.

«Раньше были мифы о том, что если вы духи на себе чувствуете, то это не ваши духи, а если не чувствуете, то ваши, сто процентов. Это полная ерунда, потому что мы покупаем духи для радости, чтобы было приятно нам», – отметила эксперт.

По словам парфюмера, лучше всего тестировать духи вне магазина перед покупкой. Нужно взять в магазине пробник аромата и принять решение через пару дней.

Эксперт рекомендует начать вести ароматный дневник: раскладывать на оттенки те бытовые запахи, к которым вы, казалось бы, уже привыкли. В запахе фрукта можно услышать разные составляющие.

Парфюмер подчеркнула, что можно научиться различать множество оттенков, если тренироваться, раскладывать, фантазировать, чем это может пахнуть.

Напомним, на принадлежностях для макияжа скапливается много бактерий, и после каждого применения кисти и спонжи необходимо тщательно обрабатывать.