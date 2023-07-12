Как правильно подобрать изысканный парфюм
Незрячий парфюмер бренда Pure Sense Анастасия Вислобокова рассказала, что вопреки распространенному заблуждению любимый аромат можно чувствовать на себе.
Она перечислила несколько главных правил, которым надо следовать для выбора идеального парфюма.
«Раньше были мифы о том, что если вы духи на себе чувствуете, то это не ваши духи, а если не чувствуете, то ваши, сто процентов. Это полная ерунда, потому что мы покупаем духи для радости, чтобы было приятно нам», – отметила эксперт.
По словам парфюмера, лучше всего тестировать духи вне магазина перед покупкой. Нужно взять в магазине пробник аромата и принять решение через пару дней.
Эксперт рекомендует начать вести ароматный дневник: раскладывать на оттенки те бытовые запахи, к которым вы, казалось бы, уже привыкли. В запахе фрукта можно услышать разные составляющие.
Парфюмер подчеркнула, что можно научиться различать множество оттенков, если тренироваться, раскладывать, фантазировать, чем это может пахнуть.
Напомним, на принадлежностях для макияжа скапливается много бактерий, и после каждого применения кисти и спонжи необходимо тщательно обрабатывать.