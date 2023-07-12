Креативный директор Tod's Вальтер Чиаппони покинет пост
Вальтер Чиаппони покинет пост креативного директора Tod's в сентябре после показа женской коллекции одежды сезона "Весна 2024".
Об этом пишет WWD со ссылкой на источники. Чиаппони представит свою последнюю коллекцию для бренда в сентябре в рамках женской Недели моды в Милане.
В Tod's не стали комментировать планирующуюся отставку дизайнера. Чиаппони присоединился к Tod's в октябре 2019 года и стал креативным директором женской и мужской коллекции бренда.
Его первая коллекция была представлена в сезоне "Осень 2020". До Tod's Чиаппони в течение нескольких лет работал в Bottega Veneta с бывшим креативным директором бренда Томасом Майером.
"Чиаппони удалось разработать сдержанные и неброские, но в то же время изысканные коллекции роскошной одежды, отражающие элитный стиль жизни и итальянское мастерство, которые олицетворяет Tod's", - написал WWD.
Одна из главных заслуг дизайнера в работе это то, что ему удалось вернуть марке ее основную деталь Gommino, увеличив ее размер на фирменных мокасинах, балетках и ботинках, а также он расширил ассортимент сумок.