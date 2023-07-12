Креативный директор Tod's Вальтер Чиаппони покинет пост

Вальтер Чиаппони покинет пост креативного директора Tod's в сентябре после показа женской коллекции одежды сезона "Весна 2024".

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Об этом пишет WWD со ссылкой на источники. Чиаппони представит свою последнюю коллекцию для бренда в сентябре в рамках женской Недели моды в Милане.

В Tod's не стали комментировать планирующуюся отставку дизайнера. Чиаппони присоединился к Tod's в октябре 2019 года и стал креативным директором женской и мужской коллекции бренда.

Его первая коллекция была представлена в сезоне "Осень 2020". До Tod's Чиаппони в течение нескольких лет работал в Bottega Veneta с бывшим креативным директором бренда Томасом Майером.

"Чиаппони удалось разработать сдержанные и неброские, но в то же время изысканные коллекции роскошной одежды, отражающие элитный стиль жизни и итальянское мастерство, которые олицетворяет Tod's", - написал WWD.