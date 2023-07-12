Стилист указал на коварность розовых очков
Владислав Лисовец подсказал с чем носить этот капризный аксессуар
Такие очки — яркий и интересный аксессуар. Однако пара неловких движений — и он сделает ваш образ клоунским. Стилист Владислав Лисовец рассказал порталу «Газета.Ru», с чем сочетатются модные очки.
«Вещь очень красивая. Яркая с одной стороны, опасная с другой. Дело в том, что любые цветные очки, а уж тем более розовые, предполагают очень модный вид у того, кто их носит. И очень минималистичный наряд. Как правило, люди носят розовые очки с белыми вещами, с синими кроссовками и с зеленой сумкой, таким образом добавляя еще цветов. И это получается клоунада. Поэтому розовые очки — очень аккуратно, с чем-то очень сдержанным, чтобы акцент был только на оптике. Максимум — еще может быть сумка. Все остальное должно быть максимально спокойным. Тогда это будет выглядеть более или менее нормально», — пояснил стилист.
Также он поведал, что подобного рода очки обычно носят любители наряжаться. Однако при выборе такого аксессуара, нужно собрать минималистичный лук.
«Если вы сегодня решили идти в розовых очках — не наряжайтесь. У вас не должен быть вид, что вы старались и пытаетесь кого-то удивить. Это струящиеся естественные волосы, это легкая, ненарядная одежда. С каким-то платьем нежным, с джинсовой курткой, с черными брюками — в принципе этого будет достаточно», — объяснил Лисовец, добавив, что оптика — это в первую очередь про защиту глаз от солнца или для зрения, а уже потом — аксессуар.