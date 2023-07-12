Стилист указал на коварность розовых очков

«Вещь очень красивая. Яркая с одной стороны, опасная с другой. Дело в том, что любые цветные очки, а уж тем более розовые, предполагают очень модный вид у того, кто их носит. И очень минималистичный наряд. Как правило, люди носят розовые очки с белыми вещами, с синими кроссовками и с зеленой сумкой, таким образом добавляя еще цветов. И это получается клоунада. Поэтому розовые очки — очень аккуратно, с чем-то очень сдержанным, чтобы акцент был только на оптике. Максимум — еще может быть сумка. Все остальное должно быть максимально спокойным. Тогда это будет выглядеть более или менее нормально», — пояснил стилист.