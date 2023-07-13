Блогерша нашла способ смастерить бюстгальтер из старой вещи

Блогерша Эмили Зек с никнеймом emilyzeck нашла простой способ смастерить бюстгальтер из старой вещи. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

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Инфлюэнсерша рассказала, что нашла применение старым трусам от купальника, которые для нее оказались неудобны, однако ей жаль их выбрасывать.

На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала желтые плавки на завязках. Сначала она полностью развязала их, перевернула боком, а затем сформировала узел в области ластовицы (подкладка в области промежности на женских и мужских трусах или на колготках, соединяющая переднюю и заднюю часть изделия — прим. «Ленты.ру»).

После этого девушка затянула два верхних шнурка вокруг шеи, а нижних — вокруг спины. На размещенных кадрах видно, что предмет гардероба подошел Зек по размеру и визуально приподнял ее грудь.