Названы удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов

Эксперт по элегантности Черри (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @velvetch3rry, назвала удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь блогерша обратила внимание на любые аксессуары и одежду марки Gucci. По ее словам, вещи упомянутого бренда часто подделывают и иногда их нелегко отличить от оригинала.

Кроме того, инфлюэнсерша призвала не покупать синюю сумку Goyard Dior. Что касается ювелирных украшений, то лучше избегать приобретения ожерелья бренда Vivienne Westwood, оформленного жемчугом и золотой подвеской в виде короны.