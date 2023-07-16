Как одеться в стиле Tomato Girl
В TikTok появилось новое деление девушек по их эстетике. Все началось с того, что типажи разделили на две летние ягоды: вишню и клубнику. Девушка-вишня более дерзкая и предпочитает одеваться в темные тона, а девушка-клубника — нежная и выбирает пастельные оттенки.
Однако пользователи не согласились с тем, что существует только два разделения. Они предложили новую эстетику и назвали ее девушка-томат (Tomato girl aesthetics). О том, кто такая девушка-томат и как одеться в этом стиле, — в материале “Рамблера”.
Кто такая Tomato girl
Эстетику Tomato girl сравнивают с летним итальянским побережьем, легкими нарядами из натуральных тканей, красным цветом и музыкой 70-80-х годов прошлого века.
Как описывают эту эстетику пользователи TikTok, девушка-томат любит природу, ухаживает за собственным садом, читает книги на пляже и прогуливается у моря. Она живет в небольшом деревянном доме, где может починить каждую полку. Несмотря на внешнюю мягкость, от нее веет силой духа и независимостью.
Как одеться в стиле Tomato girl
В первую очередь для эстетики девушки-томата понадобится легкое летнее платье с мелким принтом. Это могут быть цветы, ягоды, абстракции и все, что угодно. платье должно быть в меру открытым — настолько, чтобы в нем было удобно дойти до пляжа или сесть в собственном саду и почитать книгу.
Еще одной вещью в этой эстетике будет блуза с воланами. Стилизовать ее стоит в максимально светлых и пастельных тонах или с голубыми джинсами. Все зависит от настроения и цели. Например, на романтичную прогулку можно надеть укороченную блузу.
Джинсовый комбинезон точно пригодится девушке-томату, так как в нем она будет заниматься своим садом и домом. Для этого нужно что-то удобное. Идеально, если на нем будут потертости и пятна от краски.
Дополнить образ можно летящей кружевной юбкой или выбрать ту, что выполнена в технике кроше. Подойдет для теплых вечеров и прогулок по побережью моря. Выбирайте юбку натуральных цветов, чтобы сочетать ее с другими предметами гардероба.
В качестве аксессуаров можно добавить жемчужное ожерелье — идеально, если оно будет винтажным, платок на голову с красными и оранжевыми оттенками, а также брошь в виде цветка — ее можно закрепить на голове или на шее.