В TikTok появилось новое деление девушек по их эстетике. Все началось с того, что типажи разделили на две летние ягоды: вишню и клубнику. Девушка-вишня более дерзкая и предпочитает одеваться в темные тона, а девушка-клубника — нежная и выбирает пастельные оттенки.

© @leanneansar

Однако пользователи не согласились с тем, что существует только два разделения. Они предложили новую эстетику и назвали ее девушка-томат (Tomato girl aesthetics). О том, кто такая девушка-томат и как одеться в этом стиле, — в материале “Рамблера”.

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Кто такая Tomato girl

Эстетику Tomato girl сравнивают с летним итальянским побережьем, легкими нарядами из натуральных тканей, красным цветом и музыкой 70-80-х годов прошлого века.

@chloecleroux

Как описывают эту эстетику пользователи TikTok, девушка-томат любит природу, ухаживает за собственным садом, читает книги на пляже и прогуливается у моря. Она живет в небольшом деревянном доме, где может починить каждую полку. Несмотря на внешнюю мягкость, от нее веет силой духа и независимостью.

Как одеться в стиле Tomato girl

В первую очередь для эстетики девушки-томата понадобится легкое летнее платье с мелким принтом. Это могут быть цветы, ягоды, абстракции и все, что угодно. платье должно быть в меру открытым — настолько, чтобы в нем было удобно дойти до пляжа или сесть в собственном саду и почитать книгу.

Еще одной вещью в этой эстетике будет блуза с воланами. Стилизовать ее стоит в максимально светлых и пастельных тонах или с голубыми джинсами. Все зависит от настроения и цели. Например, на романтичную прогулку можно надеть укороченную блузу.

@gabriellecaunesil

Джинсовый комбинезон точно пригодится девушке-томату, так как в нем она будет заниматься своим садом и домом. Для этого нужно что-то удобное. Идеально, если на нем будут потертости и пятна от краски.

Дополнить образ можно летящей кружевной юбкой или выбрать ту, что выполнена в технике кроше. Подойдет для теплых вечеров и прогулок по побережью моря. Выбирайте юбку натуральных цветов, чтобы сочетать ее с другими предметами гардероба.

@emilisindlev