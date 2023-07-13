Какую обувь выбирают этим летом в России

Аналитики известного интернет-магазина выяснили, какую летнюю обувь предпочитают женщины в России и как изменились вкусы россиян по сравнению с прошлым годом.

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Наибольший интерес представительницы прекрасного пола проявляют к балеткам (их продажи по сравнению с 2022 годом выросли в 2.5 раза), сандалиям (прирост продаж за год составил 113%) а также кедам — объем продаж этой обуви вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Есть и своеобразные антилидеры рейтинга: так, продажи сабо снизились на 33%, а туфель — на 24%.

Некоторые изменения произошли и в предпочитаемых цветах обуви. Если в прошлом году в тройке лидеров были бежевый, черный и белый, то в 2023-м белый цвет вырвался на первое место, а бежевый и черный занимают второе и третье места с показателями 15% и 11% от общего объема продаж.

Примечательно, что в этом году к самым популярным цветам добавились трендовые золотой и серебряный — на них приходится 3% и 4% от объема продаж соответственно.

«Цифры лучше слов подтверждают, что сегодня в тренде функциональность и практичность. Сейчас внимание клиенток сфокусировано на себе: уже не так важно, как воспринимают тебя окружающие — намного важнее чувствовать себя комфортно и безопасно. По этой причине покупательницы выбирают модели и бренды, которые будут служить верой и правдой долгие годы»,