Аника Керимова и Ким Кардашьян на Alta Moda Dolce & Gabbana

Чей образ привлек больше внимания — читайте в материале.

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Подошло к концу одно из самых ярких событий мировой фэшн-индустрии — Alta Moda — уникальное итальянское шоу Haute Couture, ежегодно проводимое модным домом Dolce & Gabbana. Завораживающий мир моды во всей красе предстал на фоне итальянских пейзажей, а мощная энергетика уверенных в себе женщин, как всегда, пронизывала это событие. Мероприятие стало праздником стиля, где звезды, модели и дизайнеры со всех уголков мира сходятся, чтобы восхищаться красотой и изысканностью итальянской моды. Ежегодно такие звезды как Моника Белуччи, Ванесса Паради и Марайя Кэри украшают этот великолепный показ своим присутствием. Они — иконы стиля и воплощение элегантности, которые притягивают внимание мировой публики. Их образы на Alta Moda становятся обсуждаемыми, восхищают и вдохновляют миллионы женщин по всему миру. В этом году модный дом провел мероприятие в живописном городе Бари.

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Alta Moda — это не только модный показ, но и своего рода искусство. Гости мероприятия каждый год настраиваются на волну бренда Dolce & Gabbana и интерпретируют его элементы стиля в своих образах. Кружево, корсеты, цветочные мотивы и итальянский шик — все это становится неотъемлемой частью нарядов, позволяя каждому гостю выразить свою индивидуальность и красоту.

Образы Ким Кардашьян всегда вызывают наибольшее внимание и это мероприятие не стало исключением. Она смело и безупречно подает себя на любом мероприятии. Ее стиль, смесь элегантности и смелости, всегда вызывает восхищение и вдохновляет многих. Она — живой пример того, как энергетика уверенной в себе женщины может привлекать внимание и вдохновлять других.

Российских звёзд в числе гостей мероприятия немного. В этом году среди них оказалась звездный дизайнер Аника Керимова в компании Филиппа Киркорова, в коллаборации с которым она недавно удивила всю Москву своей новой коллекцией.

Поскольку Alta Moda — это площадка, где энергетика уверенных в себе женщин сливается в единое творческое пространство, не удивительно, что наряды таких разных женщин — Ким Кардашьян и Аники Керимовой, стали продолжением друг друга. Похоже, что российский шоу-бизнес наконец-то обрел свою икону стиля мирового масштаба. Обе девушки завоевали всеобщее внимание платьями, которые воплощают в себе женственность и сексуальность итальянской моды.