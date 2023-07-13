Стилиста Рогова высмеяли за образ с клатчем-«голубем»
Стилист Александр Рогов появился на премьере фильма «Жанна Дюбарри» в голубом пиджаке и с необычной сумкой в руках. Снимками образа он поделился в своем Telegram-канале.
Для премьеры в кинотеатре «Художественный» Александр Рогов выбрал провокационный образ: серые джоггеры, твидовый голубой пиджак с золотыми пуговицами и кроссовки. Образ дополнили актуальные высокие белые носки, часы Rolex и сумка-«голубь» от бренда JW Anderson.
«Детали: серые треники, твидовый пиджак, пластиковый голубь. Это мы с Ивом и Игорем спешим на премьеру «Жанна Дюбарри» в Художественный!» — написал Рогов в личном блоге.
Аксессуар уже несколько месяцев считается одним из самых трендовых и редких. Ажиотаж появился после выхода второго сезона сериала «И просто так» (сиквела «Секса в большом городе»). С ним в руках ходила героиня Сары Джессики Паркер, Кэрри Брэдшоу. А в декабре прошлого года певец Филипп Киркоров поскандалил из-за него с журналисткой Марией Федоровой.
Однако подписчики стилиста не оценили тренд и высмеяли в комментариях.
«Голубь — самая важная часть лука», «Чем чуднее, тем моднее», «Я тоже люблю голубей и мысли некоторых из них», «Многострадальный лук», — написали пользователи соцсетей.