Сидни Суини появилась на обложке журнала Harper's Bazaar
Актриса Сидни Суини, наиболее известная по сериалам "Эйфория" и "Белый лотос", стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar.
Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания и актрисы.
25-летняя Сидни Суини позировала перед камерой в "двойных" вязаных трусах бренда MiuMiu, трикотажной футболке и кожаной коричневой косухе. Актрисе сделали укладку с легкими локонами и нюдовый макияж.
На других фотографиях она примерила водолазку, рыжий купальник, объемный вязаный свитер и серый жакет на голое тело.
"Так много любви к команде журнала. Сняли это в последний день моей поездки в Австралию. Очень скучаю по ней. Спасибо, что приняли меня с такими распростертыми объятиями", — написала актриса в соцсетях.
В комментариях к фотографии поклонники восхитились образами звезды "Эйфории" и написали комплименты. "Нежный, потрясающий образ", "Воплощение осени. Такая уютная", "Сидни, очень красивые фотографии в свитере", "Какая у Сидни прекрасная фигура с формами", — отметили пользователи соцсетей.