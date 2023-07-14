Как подобрать корректирующее белье

Корректирующее белье нужно для того, чтобы женщины могли с уверенностью носить обтягивающие вещи, не переживая о своем внешнем виде. Если вам доставляет дискомфорт ваш образ, то его можно исправить с помощью корректирующего белья. Оно нужно не всем, но может придать уверенности в себе.

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Важно, чтобы в корректирующем белье вам было удобно и комфортно, поэтому нужно тщательно его подобрать. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.

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Какие бывают виды корректирующего белья

Все виды корректирующего белья можно распределить по зонам, которые они помогают изменить. Всего их три: для груди, для талии и для бедер.

В первом случае корректирующим бельем считаются бюстгальтеры и топы. Они могут как увеличить грудь с помощью пуш-ап, так и сделать ее визуально меньше. Обладательницам пышного бюста стоит выбирать модели с широкими бретелями — они помогут снизить нагрузку на спину. Кроме того, существуют модели с различными вставками, обеспечивающими поддержку груди.

Для того, чтобы скорректировать зону живота и талии, подойдет корсет или боди. В первом случае модель может корректировать сразу талию и выпирающий живот, а также складки на спине. Еще один плюс корсета заключается в том, что он жесткий и помогает держать осанку, но его нельзя надеть под обтягивающее платье. Поэтому если вы планируете носить что-то из тонкого материала, то лучше подобрать боди. Оно обеспечивает не такую жесткую поддержку, но поможет скрыть минимальные изъяны.

Для коррекции зоны бедер существуют утягивающие шорты и юбки. Их подбирают, исходя из потребностей. Например, модели с высокой талией могут скорректировать еще и зону живота, а юбки сделают изгибы тела более мягкими и уберут складки. Шорты также помогут предотвратить натирание внутренней поверхности бедер.

Как правильно выбрать белье

Раньше утягивающее белье было таким тесным, что женщины падали в обморок от нехватки кислорода, поэтому корректирующие вещи всегда нужно мерить. Если вы возьмете модель на размер меньше, то она не только подчеркнет все недостатки, но и будет создавать дискомфорт для тела и давить на внутренние органы. Белье должно сидеть свободно, не сковывать движения, и даже употреблять пищу в нем должно быть комфортно.

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