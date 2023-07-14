Россиянам назвали безвкусную обувь на лето

Персональная стилистка Елена Мингалева назвала россиянам безвкусную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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В первую очередь эксперт обратила внимание на сандалии с тонкими ремешками и босоножки на танкетке. Данные модели не подходят для города и пляжа, поскольку они натирают ноги и повышают риск получения травм. В связи с этим Мингалева посоветовала сделать выбор в пользу шлепанцев, вьетнамок и сабо.

Специалистка особенно выделила закрытые лодочки с открытым мысом. По ее мнению, они портят любой образ. Вместо них рекомендуется присмотреться к классическим босоножкам на каблуке.