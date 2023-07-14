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Россиянам назвали безвкусную обувь на лето

Персональная стилистка Елена Мингалева назвала россиянам безвкусную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Россиянам назвали безвкусную обувь на лето
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт обратила внимание на сандалии с тонкими ремешками и босоножки на танкетке. Данные модели не подходят для города и пляжа, поскольку они натирают ноги и повышают риск получения травм. В связи с этим Мингалева посоветовала сделать выбор в пользу шлепанцев, вьетнамок и сабо.

Специалистка особенно выделила закрытые лодочки с открытым мысом. По ее мнению, они портят любой образ. Вместо них рекомендуется присмотреться к классическим босоножкам на каблуке.

В заключение собеседница издания заявила, что обувь, украшенная обилием искусственного жемчуга, страз и камней, является давно устаревшей. При этом она отметила, что можно подобрать варианты с ненавязчивыми бантами, пряжками, ремешками и лентами, чтобы придать образу женственности и элегантности.