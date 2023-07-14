Стилист перечислила самые безвкусные модели летней обуви

На отдыхе женщины часто носят уже неактуальные модели туфель, босоножек и сандалий. О самой безвкусной летней обуви рассказала стилист Елена Мингалева изданию Marie Claire.

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Эксперт призвала отказаться от обуви с обилием жемчуга, страз, камней и других украшений. Практичные пестрые сандалии тоже не стоит носить, поскольку из-за влаги и песка они быстро потеряют свой аккуратный внешний вид. Лучше предпочесть более строгий и лаконичный дизайн без перегруза деталей.

Свою актуальность также потеряли сандалии с тонкими ремешками. Помимо того, что сейчас более популярна массивная и грубая обувь, ремешки часто натирают кожу в жару и не защищают ноги от камней и песка.

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Стилист подчеркивает, что неудачным вариантом для пляжа являются босоножки на танкетке, в которых ходить бывает неудобно и опасно.

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По словам эксперта, безопасно увеличить свой рост можно при помощи обуви на ровной платформе: вьетнамок, сабо или сандалий.

Стилист назвала моветоном закрытые туфли-лодочки с открытым круглым носком. Вместо них лучше надевать модели на более устойчивом каблуке, если отправляетесь на пляж. И шпильки — для города.