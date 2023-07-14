Самые модные платья на лето, которые стройнят любую фигуру

Платье – один из самых комфортных и любимых предметов гардероба для девушек летом.

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Такую вещь просто сочетать с другими изделиями и не переборщить.

Стилисты marieclaire.ru составили список из платьев, которые будут стройнить любую фигуру.

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Платье на запах подойдёт на любой тип фигуры. Визуально оно вытянет силуэт и даже сделает талию более узкой.

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Платье с акцентом на талии тоже хорошо стройнит. Это может быть пояс или ремень, резинка на платье.

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Платье-рубашка уже много лет не выходит из моды. Чтобы в платье-рубашке выглядеть стройнее, нужно выбрать модели из натуральных материалов.

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Платье с V-образным вырезом тоже зрительно вытягивает силуэт, шею, уменьшаются объёмы в зоне плечей и груди.

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