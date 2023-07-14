Раскрыты удешевляющие внешний вид модные ошибки
Стилистка и блогерша Мэдди (фамилия не уточняется) с никнеймом @mgustini раскрыла удешевляющие внешний вид модные ошибки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.
Инфлюэнсерша, чей блог насчитывает более 52 тысяч подписчиков, призвала не носить часы Apple Watch с повседневыми образами, а надевать их только на тренировку. Кроме того, многие люди носят одежду и аксессуары, оформленные обилием логотипов люксовых брендов.
«Люди, которые могут позволить себе эти дизайнерские бренды, не покупают их вещи с логотипами. Если вы носите на себе много эмблем, значит, вы стараетесь сделать так, чтобы на вас обратили внимание», — высказалась Мэдди.
Кроме того, автор видео обратила внимание на торчащие из-под одежды бретели бюстгальтера, мятую одежду и обилие аксессуаров на руках. В последнем случае она посоветовала присмотреться к минималистичным ювелирным изделиям.