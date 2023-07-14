Главный аксессуар сезона: с чем его носить

Показы коллекций весна/лето 2023 четко показали, как дизайнеры в массовом порядке начали использовать цветочные аппликации.

Мы заметили эту тенденцию по всему миру моды — от Prada в Милане до Сэнди Лян в Нью-Йорке. Милые и ультра-кокетливые цветочные детали были общей темой многих коллекций, а чуть позже 3D-цветы стали популярны повсюду.

Даже самый простой образ цветочная деталь может кардинально изменить. Прошли времена ярких принтов, теперь в моде платья, украшенные цветами, аксессуары для волос и, главное, чокеры с объемными розами.