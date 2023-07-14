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Главный аксессуар сезона: с чем его носить

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Этот аксессуар способен сделать из любой модницы утонченную француженку. Особенно с корсетом. 
© Соцсети
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Нежный женственный аксессуар сочетаем со строгими пиджаками будто с мужского плеча.  
© Соцсети
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Корсет, джинсы и роза — идеальное сочетание. 
© Соцсети
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Если чокер еще и атласный, сочетайте его с атласными блузами и топами для еще большей утонченности. 
© Соцсети

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Все мы любим алые розы. Простое черное платье вместе с таким чокером сделает вас настоящей итальянкой. 
© Соцсети
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Строгий пиджак, объемные брюки и розочка на шее — что может быть сексуальнее. 
© Соцсети
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Если роза кажется вам слишком вечерним аксессуаром, уравновесьте ее простой белой футболкой и джинсами. 
© Соцсети

    Показы коллекций весна/лето 2023 четко показали, как дизайнеры в массовом порядке начали использовать цветочные аппликации.

    Мы заметили эту тенденцию по всему миру моды — от Prada в Милане до Сэнди Лян в Нью-Йорке. Милые и ультра-кокетливые цветочные детали были общей темой многих коллекций, а чуть позже 3D-цветы стали популярны повсюду.

    Даже самый простой образ цветочная деталь может кардинально изменить. Прошли времена ярких принтов, теперь в моде платья, украшенные цветами, аксессуары для волос и, главное, чокеры с объемными розами.

    Три самых стильных аксессуара летом 2023 год

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