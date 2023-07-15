Уменьшит талию и увеличит бедра: секреты выбора купальника
Скрыть живот поможет купальник с завышенной талией. А узкие бёдра и широкие плечи можно визуально уравновесить с помощью трусов танга и бразильяно на тонких завязках. В них талия будет казаться тоньше, а все внимание переместится на бедра, пояснила сооснователь и СЕО бренда Lavarice Светлана Гаврилюк.
Какие ещё лайфхаки позволят вам выглядеть на пляже сногсшибательно?
Гаврилюк подчеркнула , что некрасивых фигур у людей не бывает. Тогда зачем же придумывать какие-то специальные купальники, спросите вы. По словам эксперта, хороший купальник просто акцентирует внимание на достоинствах и скрывает то, что не хочется показывать.
Вот какие советы по выбору купальника дала основательница Lavarice:
- скрыть живот и бока помогут купальники с завышенной талией;
- «расширить» бедра можно с помощью купальников с низкой посадкой на бёдрах;
- подчеркнуть широкие бёдра позволит купальник со сложным, фантазийным цветом и декором;
- добавить объём в груди поможет лиф с небольшим push up или топ со съёмными чашами;
- для очень пышной груди лучше брать лиф с широкими лямками и плотной резинкой под грудью;
- сделать ноги визуально стройнее позволят трусы с регулируемыми завязками по бокам.
Гаврилюк призвала обращать внимание на цвет и принт купальника — это важная деталь. Если вам нужно «вытянуть» тело, то больше подойдёт бельё тёмных цветов. А вот яркие оттенки и горизонтальные рисунки, напротив, прибавляют объёма.
Где купаться в России
С купальниками определились, теперь надо понять, где можно блеснуть своими формами и отличным вкусом. Ну и покупаться заодно.
Никуда уезжать не будем, начнём с бассейнов Москвы и Подмосковья:
- Dream Beach Club на проспекте Андропова — от 2500 рублей за день.
- The Bassein в парке «Сокольники» — от 1250 рублей за сеанс и от 2500 рублей за день.
- Shore House Beach «Крокус сити» — от 3000 рублей за день.
- Аквакомплекс «Лужники» на одноимённой улице — от 3100 рублей за 4 часа и от 3450 рублей за день.
- «Чайка» на Турчаниновом переулке— от 14 000 рублей за месяц.
- Пляж-ресторан «Речной» на Ленинградском шоссе — от 2000 рублей.
- Бассейн при яхт-клубе «Адмирал» в деревне Грибки — от 1500 рублей за день.
- Термы «Видное» на улице Олимпийской в Видном — от 320 рублей в час и от 1500 рублей в день.
Хорошие пляжи и курорты можно найти в Краснодарском крае. Правда, Сочи и Анапу недавно основательно затопило , к тому же туристов там сейчас слишком уж много. В такой толпе не до разглядывания чужих фигур. Поэтому можно присмотреться к менее людным пляжам:
- Бетта под Геленджиком — там можно снять домик-вагончик на двоих по цене от 1300 рублей за сутки;
- Криница — судя по отзывам, там самое чистое море в окрестностях Геленджика, а ещё есть базы отдыха, кемпинги, детский санаторий;
- Прасковеевка — село в 20 км от Геленджика. Двухместный номер в гостинице стоит от 2000 рублей;
- Веселовка — посёлок между Анапой и Таманью. Помимо моря, там есть Солёное озеро, источник лечебной грязи. Двухместный номер будет стоить от 1500 до 4000 рублей в сутки.