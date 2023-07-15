Уменьшит талию и увеличит бедра: секреты выбора купальника

Скрыть живот поможет купальник с завышенной талией. А узкие бёдра и широкие плечи можно визуально уравновесить с помощью трусов танга и бразильяно на тонких завязках. В них талия будет казаться тоньше, а все внимание переместится на бедра, пояснила сооснователь и СЕО бренда Lavarice Светлана Гаврилюк.

Какие ещё лайфхаки позволят вам выглядеть на пляже сногсшибательно?

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Гаврилюк подчеркнула , что некрасивых фигур у людей не бывает. Тогда зачем же придумывать какие-то специальные купальники, спросите вы. По словам эксперта, хороший купальник просто акцентирует внимание на достоинствах и скрывает то, что не хочется показывать.

Вот какие советы по выбору купальника дала основательница Lavarice:

скрыть живот и бока помогут купальники с завышенной талией;

«расширить» бедра можно с помощью купальников с низкой посадкой на бёдрах;

подчеркнуть широкие бёдра позволит купальник со сложным, фантазийным цветом и декором;

добавить объём в груди поможет лиф с небольшим push up или топ со съёмными чашами;

для очень пышной груди лучше брать лиф с широкими лямками и плотной резинкой под грудью;

сделать ноги визуально стройнее позволят трусы с регулируемыми завязками по бокам.

Гаврилюк призвала обращать внимание на цвет и принт купальника — это важная деталь. Если вам нужно «вытянуть» тело, то больше подойдёт бельё тёмных цветов. А вот яркие оттенки и горизонтальные рисунки, напротив, прибавляют объёма.

Где купаться в России

С купальниками определились, теперь надо понять, где можно блеснуть своими формами и отличным вкусом. Ну и покупаться заодно.

Никуда уезжать не будем, начнём с бассейнов Москвы и Подмосковья:

Dream Beach Club на проспекте Андропова — от 2500 рублей за день.

The Bassein в парке «Сокольники» — от 1250 рублей за сеанс и от 2500 рублей за день.

Shore House Beach «Крокус сити» — от 3000 рублей за день.

Аквакомплекс «Лужники» на одноимённой улице — от 3100 рублей за 4 часа и от 3450 рублей за день.

«Чайка» на Турчаниновом переулке— от 14 000 рублей за месяц.

Пляж-ресторан «Речной» на Ленинградском шоссе — от 2000 рублей.

Бассейн при яхт-клубе «Адмирал» в деревне Грибки — от 1500 рублей за день.

Термы «Видное» на улице Олимпийской в Видном — от 320 рублей в час и от 1500 рублей в день.

Хорошие пляжи и курорты можно найти в Краснодарском крае. Правда, Сочи и Анапу недавно основательно затопило , к тому же туристов там сейчас слишком уж много. В такой толпе не до разглядывания чужих фигур. Поэтому можно присмотреться к менее людным пляжам: