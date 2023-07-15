Обувь, которая в тренде этим летом

Отдел моды WomanHit.ru собрал для вас самые яркие пары сезона.

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Белые кроссовки — один из самых универсальных вариантов, поскольку подходят буквально к каждому образу: будь то воздушное летнее платье, льняные брюки с топом или спортивные брюки с худи.

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Можно выбрать как минималистичные белоснежные кроссовки, либо же, к примеру, обувь с контрастной подошвой. Последний вариант, несмотря на такое яркое пятно, тоже подходит к любой одежде. И да, подбирать верх по цвету к подошве вовсе не обязательно.

Чтобы образ был не только трендовым, но и практичным, выбирайте кроссовки тех брендов, которые специализируются на выпуске спортивных товаров. Ведь в этом случае вы сможете провести в такой обуви без вреда для ступни. Например, кроссовки российского спортивного бренда Forward выполнены из комбинации высококачественных искусственных материалов, которые обеспечивают высокую воздухопроницаемость обуви и позволяют поддерживать в ней оптимальную температуру.

Пяточная часть усилена специальной пластиковой вставкой-стаканом для более плотной фиксации ступни в кроссовке. Верхняя часть подошвы выполнена из формованного вспененного этиленвинилацетата с гелевыми вставками, что делает ее легкой и упругой. Нижняя часть подошвы выполнена из износостойкой углеродистой резины, увеличивающая срок службы обуви и улучшающая сцепление с поверхностью.

Прогнулись!

Лодочки — обувь, которая будет актуальна всегда. Но в нынешнем сезоне дизайнеры предлагают немного отойти от классических вариантов и внести некоторую «изюминку»: выбрать модели с необычным каблуком. Это может быть, например, чуть скошенная шпилька как у Versace, или же эксперименты с каблуком-рюмочкой, как у итальянского бренда Pinko. Носить такую обувь можно хоть с романтичным летним платьем, хоть с обычными джинсами, хоть со смелыми мини. Подбирать обувь в тон к наряду не обязательно. Черные лодочки подойдут и к ярким костюмам, и к джинсовому комплекту.

Праздник каждый день

Да, мы привыкли в последнее время к практичности и удобству. Да, теперь можно в шлепках или кедах идти хоть на дипломатический прием, хоть в Большой театр. Но, согласитесь, в глубине души все мы, девочки, мечтаем о высоких шпильках и стразах. Так вот, не ограничивайте себя. Смело выбирайте летнюю обувь неоновых расцветок, с металлическим блеском, с камнями и целями. Словом, все то, что условно называют «фестивальной» обувью.

Целую коллекцию таких моделей можно обнаружить у бренда Mario Berlucci. Причем к каждой паре таких «праздничных» босоножек можно подобрать подходящую сумку. В качестве бонуса: колодки у этой обуви такие удобные, что можно бегать на высоченных шпильках хоть сутки кряду.

Полосатый рейс

Эспадрильи — легкая обувь на плоской веревочной подошве — обувь вне времени. Они появились в Испании в начале XIV века и в свое время их выбирали люди творческие и свободолюбивые — например, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй, Одри Хепберн. В этом сезоне свой вариант этой обуви — легкой, под цвет моря, — представила на суд публики Юлия Высоцкая совместно с итальянским брендом Geox.