Посвященный главным модным событиям стран БРИКС поезд запустили на Сокольнической линии метро

На Сокольнической линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный главным модным событиям и культурному сотрудничеству между Бразилией, Индией, Китаем, ЮАР и Россией ( БРИКС ). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В каждом вагоне поезда можно будет узнать о высокой и повседневной моде, показах знаменитых дизайнеров, а также о культуре Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России. Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы», - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.