Маммолог: купальник должен поддерживать грудь и ничего не передавливать

Маммолог Магомедова: купальник должен поддерживать грудь и ничего не передавливать
Маммолог Магомедова: купальник должен поддерживать грудь и ничего не передавливать. Вот так дела, скажут многие россиянки, которые выбирают купальники исключительно по красоте и эффективности — чтобы подчёркивал всё нужное и убирал всё ненужное. Однако с ними не согласны врачи: оказывается, некоторые купальники могут нанести вред здоровью и в первую очередь — груди.
Каким должен быть правильный купальник?
Он должен быть безопасным для груди, отвечает маммолог Амина Магомедова.
1. Утяжка. В первую очередь нужно взять купальник по размеру, чтобы лиф не перетягивал грудь. Чем это грозит?
нарушением циркуляции лимфы;
атрофией и провисанием тканей;
травмированием эпидермиса;
созданием дополнительной нагрузки позвоночнику и шее.
2. Бандо. Такие лифы красивые и эффектные, но отсутствие лямок подходит не всякой форме груди. Например, обладательницам пышного бюста нужна качественная поддержка, а лиф без бретелек не сможет помочь. К тому же бандо может передавить железы.
3. Пушап. Врач посоветовала отказаться от любых поролоновых вставок и пуш-апа, потому что они очень долго сохнут и в это время создаётся эффект парника. Поры от тепла раскрываются, а бактерии и грязь, которые отлично развиваются в такой среде, проникают внутрь. Если хочется подчеркнуть грудь и увеличить её, то лучше выбрать модели с резинкой под грудью.
4. Материал купальника. У многих россиянок есть большое желание прикупить купальник на сезон — чтобы и модный был, и красивый. Но в таком случае они отдают предпочтение дешёвым вариантам, а здесь экономить нельзя. В бюджетных моделях используют некачественные краски и ткани, которые быстро приходят в негодность. Краски выцветают и могут вызвать аллергию, а ткани деформируются и в итоге грудь теряет поддержку и может провиснуть.
Как выбрать удачный купальник?
Если с пользой для здоровья всё понятно, то как быть тем, кто хочет скрыть какие-то несовершенства и подчёркнуть достоинства? Есть несколько лайфхаков от сооснователя и СЕО бренда Lavarice Светланы Гаврилюк.
Что нужно сделать?
- Убрать живот и бока поможет завышенная талия у купальника.
- Визуально расширить бедра поможет низкая посадка, на бёдрах.
- Подчеркнуть крутые бёдра можно купальником со сложным цветом и декором.
- Увеличить грудь поможет лиф с небольшим пуш-апом или топ со съёмными чашами (но маммолог против такого, это мы запомнили).
- Обладательницам пышной груди лучше брать купальник с широкими лямками лифа и плотной резинкой под грудью.
- Сделать ноги стройнее и длиннее могут трусы с регулируемыми завязками по бокам.
- Если хочется в целом вытянуть фигуру, то нужны купальники тёмных оттенков, а если наоборот — расширить, то подойдет яркий и цветной дизайн.