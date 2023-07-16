Маммолог: купальник должен поддерживать грудь и ничего не передавливать

Маммолог Магомедова: купальник должен поддерживать грудь и ничего не передавливать. Вот так дела, скажут многие россиянки, которые выбирают купальники исключительно по красоте и эффективности — чтобы подчёркивал всё нужное и убирал всё ненужное. Однако с ними не согласны врачи: оказывается, некоторые купальники могут нанести вред здоровью и в первую очередь — груди.

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Каким должен быть правильный купальник?

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Он должен быть безопасным для груди, отвечает маммолог Амина Магомедова.

1. Утяжка. В первую очередь нужно взять купальник по размеру, чтобы лиф не перетягивал грудь. Чем это грозит?

нарушением циркуляции лимфы;

атрофией и провисанием тканей;

травмированием эпидермиса;

созданием дополнительной нагрузки позвоночнику и шее.

2. Бандо. Такие лифы красивые и эффектные, но отсутствие лямок подходит не всякой форме груди. Например, обладательницам пышного бюста нужна качественная поддержка, а лиф без бретелек не сможет помочь. К тому же бандо может передавить железы.

3. Пушап. Врач посоветовала отказаться от любых поролоновых вставок и пуш-апа, потому что они очень долго сохнут и в это время создаётся эффект парника. Поры от тепла раскрываются, а бактерии и грязь, которые отлично развиваются в такой среде, проникают внутрь. Если хочется подчеркнуть грудь и увеличить её, то лучше выбрать модели с резинкой под грудью.

4. Материал купальника. У многих россиянок есть большое желание прикупить купальник на сезон — чтобы и модный был, и красивый. Но в таком случае они отдают предпочтение дешёвым вариантам, а здесь экономить нельзя. В бюджетных моделях используют некачественные краски и ткани, которые быстро приходят в негодность. Краски выцветают и могут вызвать аллергию, а ткани деформируются и в итоге грудь теряет поддержку и может провиснуть.

Как выбрать удачный купальник?

Если с пользой для здоровья всё понятно, то как быть тем, кто хочет скрыть какие-то несовершенства и подчёркнуть достоинства? Есть несколько лайфхаков от сооснователя и СЕО бренда Lavarice Светланы Гаврилюк.

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