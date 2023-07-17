Мужские трусы стали трендом у женщин в 2023 году

Трусы-боксеры стали популярны у женщин в 2023 году. Соответствующий материал размещен на сайте издания Daily Star.

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По информации издания, знаменитости и инфлюэнсеры принялись массово появляться на публике в упомянутых мужских трусах, используя их в качестве шортов. Среди звезд, последовавших данному тренду, оказались, например, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

Среди прочего модели шорт, имитирующих трусы-боксеры, представили участницы дефиле люксового бренда Miu Miu на прошедшей Неделе моды.