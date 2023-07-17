Названа самая модная вещь для дам с пышными формами

По мнению эксперта, в настоящем сезоне актуальны белые брюки с черными тонкими полосками.

«Стоит обратить внимание на спокойные цвета — не пестрые и не яркие, без большого количества деталей», — посоветовал специалист.

При этом собеседник издания порекомендовал полным женщинам присмотреться к моделям с широкими штанинами. Кроме того, данный предмет гардероба должен быть выполнен из легких тканей, считает Терентьев.