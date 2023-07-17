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Названа самая модная вещь для дам с пышными формами

Дизайнер одежды Артем Терентьев назвал россиянкам с пышными формами самую модную вещь. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Названа самая модная вещь для дам с пышными формами
© Lenta.ru

По мнению эксперта, в настоящем сезоне актуальны белые брюки с черными тонкими полосками.

«Стоит обратить внимание на спокойные цвета — не пестрые и не яркие, без большого количества деталей», — посоветовал специалист.

При этом собеседник издания порекомендовал полным женщинам присмотреться к моделям с широкими штанинами. Кроме того, данный предмет гардероба должен быть выполнен из легких тканей, считает Терентьев.