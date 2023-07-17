Свадебный макияж 2023: тренды и лайфхаки

У макияжа, как и у нарядов, есть тренды. Поэтому невестам в самый важный день хочется не только выглядеть привлекательно, но и соответствовать модным тенденциям. В этом свадебном сезоне особенно актуальны четыре тренда, которые идут абсолютно всем.

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Old money

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Тихая роскошь, старые деньги — так называют тенденцию в стиле, прическах и макияже, которая стала невероятно популярной в этом году. Стиль «Old money» отсылает к богатым наследникам европейских семей. Главные правила: элегантность, шик, отсутствие кричащих деталей.

Макияж в таком стиле выглядит дорого, подчеркивает достоинства. Можно поискать вдохновения у супермоделей девяностых: легкие бежевые тени, растушеванная в дымку стрелка и совсем немного персиковых румян. Для губ выбирайте нюдовые, но сияющие помады с легким сатиновым финишем.

В стиле Барби

Розовое, яркое, эксцентричное — таким представляется все, что связано с миром культовой куклы. Конечно, в свадебном макияже не стоит делать слишком смелую адаптацию. Для того, чтобы быть в тренде, выберите пастельную розовую гамму.

Нанесите на веко светлые тени в тон кожи, в складку добавьте легких розовых румян, их же нанесите на щечки, нос и стороны лба. Сделайте акцент на ресницы, но не перегружайте их тушью, а воспользуйтесь накладными пучками или лентами.

На губы нанесите глянцевый розовый блеск, а в серединку более яркий оттенок розового. Такой макияж особенно стильно смотрится, если в образе вы используете розовые акценты. Например, туфли, заколку в прическе или серьги.

Время кофе

Этот макияж в социальных сетях получил название «Latte make up». Он полностью состоит из оттенков коричневого. При этом такой вариант совершенно универсален и подходит всем: голубые глаза он сделает ярче, карие заставит выглядеть глубокими и выразительными.

Выберите два оттека коричневых теней и темно-коричневый карандаш. Начинайте с него: проведите карандашом стрелку на верхнем веке и растушуйте ее в дымку, затем заполните все подвижное веко одним из оттенков, а другой растушуйте в складке. Им же подчеркните верхнее веко. Используйте скульптор, чтобы лицо стало выразительнее, а вместо румян нанесите каплю бронзера.

Губы не стоит делать коричневыми, этот прием остался в девяностых. Вместо этого подчеркните контур и нанесите нюдовый блеск.

Больше сияния