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Стилист перечислила пять визуально старящих вещей

Стилист Лена Чернова перечислила россиянкам одежду, которая их визуально старит. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Стилист перечислила пять визуально старящих вещей
© Lenta.ru

Специалистка рассказала, что женщины, которые хотят скорректировать фигуру, зачастую выбирают бесформенные платья-балахоны и кофты, сделанные из тонкого материала.

«На самом деле они просто превращают женщину в шар, еще и на пару десятков лет старше. Вещи, которые не держат форму, — это то, что точно стоит убрать из своего гардероба», — предупредила эксперт.

Также в список неудачных предметов гардероба Чернова внесла платья в крупный цветок. По ее словам, данные изделия могут заменить наряды с мелкими изображениями флоры, а также популярная текущим летом обувь в мелкую дырочку.

Помимо этого, стилист призвала отказаться от маленьких платков на шее.

«Кофточки с рукавом реглан тоже сильно добавляют возраст. Если вы хотите нечеткую линию плеча, то лучше его заменить на спущенное плечо, так как рукав реглан вообще мало кому идет», — заключила собеседница издания.