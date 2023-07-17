Стилист перечислила пять визуально старящих вещей
Стилист Лена Чернова перечислила россиянкам одежду, которая их визуально старит. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».
Специалистка рассказала, что женщины, которые хотят скорректировать фигуру, зачастую выбирают бесформенные платья-балахоны и кофты, сделанные из тонкого материала.
«На самом деле они просто превращают женщину в шар, еще и на пару десятков лет старше. Вещи, которые не держат форму, — это то, что точно стоит убрать из своего гардероба», — предупредила эксперт.
Также в список неудачных предметов гардероба Чернова внесла платья в крупный цветок. По ее словам, данные изделия могут заменить наряды с мелкими изображениями флоры, а также популярная текущим летом обувь в мелкую дырочку.
Помимо этого, стилист призвала отказаться от маленьких платков на шее.
«Кофточки с рукавом реглан тоже сильно добавляют возраст. Если вы хотите нечеткую линию плеча, то лучше его заменить на спущенное плечо, так как рукав реглан вообще мало кому идет», — заключила собеседница издания.