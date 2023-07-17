5 вариантов зимней одежды на замену шубе

Модницы и модники знают, что шубу надо готовить летом. Однако недавно экономисты заявили, что в июне цены на шубы возросли почти на 30%.

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Если вы имеете желание купить теплую шубу, но теперь не имеете возможности – РИАМО рассказывает о вариантах, которыми можно заменить меховые изделия.

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Почему подорожали шубы?

Подорожание меховых изделий наблюдается уже третий год – с ноября 2020 года, когда из-за пандемии Covid-19 в Дании пришлось уничтожить огромное количество норок, чтобы уберечься от распространения болезни. Сейчас производители и продавцы шуб отмечают, что на рынке наблюдается заметный дефицит сырья, поэтому приходится сокращать ассортимент и повышать цены. Так что в июне шубы подорожали почти на треть, что для многих покупателей является поводом отказаться от покупки. Впрочем, подготовиться к зиме и обзавестись теплой и по возможности красивой одеждой шансы есть.

Альтернативы натуральным шубам

Дубленки

В Подмосковье

Хорошей альтернативой шубе может стать дубленка. Как правило, дубленки делают из овечьих шкур, а недостатка в этом сырье сейчас не наблюдается. При этом шкура и мех овец имеют высокое качество и хорошо держат тепло. В зависимости от породы овец и способа выделки дубленка может быть теплее или холоднее, тяжелее или легче. Например, у овец породы «Мерино» густая шерсть с тонким волосом, такие дубленки считаются очень теплыми, правда, через какое-то время шерсть начинает понемногу линять.

Дубленка из овцы породы «Тоскана» необычайно легкая и теплая, но и стоит такой предмет одежды дорого.

Порода «Меринилло» позволяет создавать не очень теплые, зато долговечные дубленки, которые прослужат не один сезон.

Дубленки хорошо подходят для климата с большим количеством осадков. Благодаря пропитке они имеют водоотталкивающие свойства. Тип пропитки также влияет и на цвет, и тут у дубленок есть преимущество перед шубами: они могут быть практически любого оттенка.

Еще один плюс дубленки – ветрозащита, они практически не продуваются. Теплозащита же зависит от толщины ворса и наличия «подшерстка».

Кроме натуральных дубленок, на рынке есть и искусственные. Визуально они не слишком отличаются от тех, что сшиты из овчины, а некоторые обладают вполне сравнимой теплозащитой.

Шуба из «Чебурашки»

В Подмосковье

То, что у нас довольно долгое время считалось вариантом «для небогатых», за границей лет семь назад стало остромодным трендом – в частности, из-за того, что при изготовлении таких шуб не страдают животные. «Чебурашки» охотно носят звезды Голливуда, певицы и медийные персоны. В англоязычном мире такие шубы называют «Teddy bear», в честь знаменитого плюшевого медвежонка.

Интересно, что «чебурашки» могут быть как искусственными, так и натуральными. Искусственный мех приличной цены довольно трудно визуально отличить от натурального, разница ощущается только при прикосновении. Изготавливают такие шубы из смесовых синтетических материалов. Одно из самых популярных волокон – модакрил, который позволяет шубе выдерживать и осадки, и морозы. Дорогой искусственный мех хорошо сохраняет тепло, не намокает и не «сваливается». Кроме того, в отличие от натуральных меховых изделий, искусственная шуба не боится солнца и совсем не интересна моли, к тому же ее не нужно проветривать.

Существуют также натуральные «чебурашки» – их делают щадящим способом, который не требует убийства животных: с верблюда или овцы состригают шерсть, которую затем продевают в петельки тканевой основы. Такая шуба (или пальто) приятна на ощупь и очень теплая, но стоит, конечно, дороже искусственной.

Пуховик

В Подмосковье

Пуховик – самый распространенный предмет зимнего гардероба. Плюсы пуховиков очевидны: они легкие, теплые, не боятся ветра и осадков, а ассортимент моделей просто огромный. Правда, если вы хотите купить пуховик, по теплозащите сравнимый с шубой, надо выбирать тот, в котором наполнитель содержит не менее 70% пуха. Кроме того, считается, что квадраты прострочки не должны иметь площадь более 20*20 сантиметров. Такая прострочка позволяет стирать пуховики в стиральной машине и не бояться, что пух безнадежно слипнется в комки.

В некоторых пуховиках за теплозащиту отвечает искусственное волокно – тинсулейт. Это нетканый материал из микроволокон, который был разработан по заказу НАСА для утепления костюмов астронавтов. Он не впитывает влагу, не вызывает аллергии, легкий и при этом паропроницаемый. Альтернатива тинсулейту – холлофайбер, тоже синтетический утеплитель, который отличается легкостью, влагостойкостью, хорошо пропускает воздух. При этом и тинсулейт, и холлофайбер «обыгрывают» пух в плане теплозащиты и способны выдерживать морозы до минус тридцати и более, в зависимости от типа утеплителя и его толщины.

Пальто с пуховой подстежкой

В Подмосковье

Если пуховик для вас – это слишком просто, можно сделать выбор в пользу пальто из натуральной шерсти. По традиции пальто в России считается скорее демисезонной одеждой, но сейчас в магазинах можно встретить и зимние, особо холодостойкие варианты – с пуховой подстежкой. Сочетание шерсти и пуха позволит чувствовать себя комфортно даже в очень холодную погоду – минус двадцать и даже минус двадцать пять градусов.

Отдельно можно упомянуть пальто из шерсти альпаки. Такие пальто выглядят стильно и оригинально, при этом отлично согревают в холод, а в помещении (например, в метро) в них не жарко. Они не промокают и устойчивы к загрязнениям. Минус пальто из альпаки – довольно высокая цена.

Куртка с электроподогревом

В Подмосковье

Некоторые женщины покупают шубы не ради красоты, а ради тепла. Если вы относитесь к их числу, можете присмотреться к курткам с электроподогревом. Такие куртки имеют от трех до восьми нагревательных элементов, которые обычно располагаются на груди и спине, реже – в рукавах или карманах. Питание электроэлементов осуществляется от переносной батареи. В зависимости от емкости батареи куртка может «подогревать» свою хозяйку от 6 до 10 часов. У электроэлементов есть несколько градаций мощности (обычно три), что позволяет установить комфортную для себя температуру. В зависимости от марки, такая куртка может выдерживать морозы до -55 градусов.