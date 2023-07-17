Названа вредящая здоровью летняя обувь

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская назвала россиянкам летнюю обувь, которая вредит здоровью. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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Так, в списке оказались шлепанцы, туфли на каблуках, балетки и клоги (деревянные башмаки). Упомянутые модели, по мнению врача, препятствуют естественному перекату стопы во время шага, оказывая дополнительную нагрузку на мышцы и связки.

Кроме того, российский подиатр обратила внимание на сабо, сандалии на массивной подошве и мюли. Вдобавок Чижевская отметила босоножки на танкетке, поскольку при их ношении возникает риск подвернуть ногу и получить растяжение или надрыв связок голеностопа.