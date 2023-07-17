Как подобрать джинсы по типу фигуры: инструкция
Если вы пытаетесь подобрать себе трендовую модель джинсов, но не можете найти "ту самую", то возможно, этой пары просто не существует. Не все джинсы садятся на каждую фигуру и широкие модели вам могут просто не подходить.
Даже если скинни сейчас не в тренде, они могут хорошо сесть вам по фигуре. Поэтому рассматривайте разные модели. О том, как подобрать нужную вам модель по фигуре — в инструкции “Рамблера”.
Существует несколько общих правил по выбору джинсов. Все зависит не только от типа фигуры, но и роста, а также комфорта самой женщины.
- Высоким лучше брать джинсы-клеш или широкие модели — они визуально уменьшают рост.
- Миниатюрным девушкам подойдут скинни темных оттенков. Такие джинсы удлиняют ноги.
- Если у вас нет выделяющихся талии или бедер, то лучше брать джинсы с высокой посадкой. Они разделят силуэт.
- Тем, кто хочет визуально уменьшить бедра, лучше брать прямые джинсы или клеш.
- Декоративные карманы, стразы, вышивка и потертости могут добавить ногам объем, поэтому девушкам с пышными формами лучше выбирать однотонные модели.
- Отдавайте предпочтение темным моделям — они визуально стройнят и делают фигуру утонченной, но покупайте только качественные материалы, так как они могут быстро выцвести.
Если вы хотите визуально скорректировать свой тип фигуры, то присмотритесь к этим моделям:
- Фигура “песочные часы” — берите джинсы буткат с высокой посадкой
- Фигура “яблоко” — подойдут джинсы-клеш или mom fit.
- Фигура “прямоугольник” — идеально будут смотреться скинни
- Фигура “треугольник” — широкие джинсы или прямая посадка
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