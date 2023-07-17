Как подобрать джинсы по типу фигуры: инструкция

Если вы пытаетесь подобрать себе трендовую модель джинсов, но не можете найти "ту самую", то возможно, этой пары просто не существует. Не все джинсы садятся на каждую фигуру и широкие модели вам могут просто не подходить.

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Даже если скинни сейчас не в тренде, они могут хорошо сесть вам по фигуре. Поэтому рассматривайте разные модели. О том, как подобрать нужную вам модель по фигуре — в инструкции “Рамблера”.

Существует несколько общих правил по выбору джинсов. Все зависит не только от типа фигуры, но и роста, а также комфорта самой женщины.

Высоким лучше брать джинсы-клеш или широкие модели — они визуально уменьшают рост. Миниатюрным девушкам подойдут скинни темных оттенков. Такие джинсы удлиняют ноги. Если у вас нет выделяющихся талии или бедер, то лучше брать джинсы с высокой посадкой. Они разделят силуэт. Тем, кто хочет визуально уменьшить бедра, лучше брать прямые джинсы или клеш. Декоративные карманы, стразы, вышивка и потертости могут добавить ногам объем, поэтому девушкам с пышными формами лучше выбирать однотонные модели. Отдавайте предпочтение темным моделям — они визуально стройнят и делают фигуру утонченной, но покупайте только качественные материалы, так как они могут быстро выцвести.