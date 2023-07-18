Как разобрать свой гардероб: советы стилиста

Внешний вид — визитная карточка, отражающая благополучие, успех и внутреннюю гармонию. Для того чтобы всегда оставаться неотразимой, важно тщательно следить за своим гардеробом и время от времени проводить в нем ревизию, избавляясь от лишних вещей. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала стилист и дизайнер Лилия Фаттахова.

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Катышки, растянутые свитера и футболки

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Одежда, потерявшая вид и цвет, должна первым делом покинуть ваш гардероб, ведь даже дома или на прогулке с собакой нужно выглядеть опрятно.

Два размера назад

Скажите «Пока!» одежде, из которой вы давно уже выросли, но все еще надеетесь до нее похудеть. Научитесь принимать себя и жить сегодняшним днем. А когда вы приобретете желаемые вес и форму, разве захочется вам носить старье? Скорее всего, вы накупите много новой, красивой и актуальной одежды.

Fashion-возраст

Оставайтесь молодыми душой и телом как можно дольше, но не забывайте, что, надев отчаянно короткие шортики в городе в своем статусном возрасте, вы удешевите свой образ. Как и наоборот: если вы молодая девушка, не пытайтесь «накинуть» себе лишних лет слишком строгой, скучной одеждой и украшениями, доставшимися вам от бабушки.

Размер XXXL

За время карантина мы так привыкли жить в удобной и бесформенной одежде, что с трудом возвращаем в свой гардероб красивые и стильные вещи. Вылезайте из панциря бесконечных треников и свитшотов. Наряжайтесь чаще, подчеркивайте свою женственность и красоту фигуры.

Вставить шпильку

Отсутствие красивой обуви в гардеробе женщины — это настоящее фешен-преступление. Даже если ваша работа и образ жизни не позволяют весь день устраивать забеги на каблуках, это не основание лишать свой гардероб красивых туфель, ведь повод их надеть всегда найдется. Но, как говорится, не каблуками едиными… Обратите внимание на такую эффектную обувь, как остроносые мюли, балетки, лодочки на маленьких каблуках, танкетки, мокасины и т. д.

Большая и маленькая

Сумка — удивительный аксессуар, способный благодаря своим формам и цвету кардинально изменить и преобразить ваш образ. У любой любящей себя женщины должно быть не менее 2–3 сумок в гардеробе: сумка среднего размера на каждый день, маленькая с ремешком или цепочкой в стиле «Шанель» или клатч для коктейльных и вечерних образов и, конечно же, сумка-шопер — универсальный вариант для комфортных и более расслабленных образов.

Красота в мелочах