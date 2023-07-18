72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

Немецкая модель и актриса Анна фон Рюден приняла участие в показе бренда Namilia, который прошел в рамках Недели моды в Берлине. Соответсвующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Лента.ру

72-летняя манекенщица прошла по подиуму в черном платье, оформленном принтом в виде черепов. На размещенных кадрах видно, что наряд обнажает ее плечи и подчеркивает стройную фигуру. Ее образ дополнен остроносыми кожаными сапогами, колье и массивной подвеской из серебра.

Визажисты подвели ее глаза черным карандашом, а на губы нанесли коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы женщины в аккуратный пучок, выпустив челку.