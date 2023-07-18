Какие жакеты незаменимы в теплое время года
Даже в теплое время года порой никак не обойтись без жакета, который не только актуален в прохладное лето, но и выгодно завершает созданный образ.
Чтобы оставаться модной и стильной в любой ситуации, в своем гардеробе стоит иметь несколько различных вариаций.
Как выглядят стильные удлиненные пиджаки прямого кроя в 2023 году, с чем «выгуливать» популярный твидовый жакет и какие модели верхней одежды в тренде этим летом, подробно объясняет дизайнер Аника Керимова.
Удлиненный пиджак прямого кроя
Основательно закрепившись в модном мире несколько лет назад, удлиненные пиджаки прямого кроя остаются актуальными и в весенне-летнем сезоне 2023 года. Такая модель является одной из лучших инвестиций в собственный гардероб. Сегодня идеальный пиджак подобного кроя должен доходить до середины бедра и застегиваться на одну или две пуговицы. Если в осенне-весенний сезон модницы выбирали кожаные изделия и строго черные цвета, то летом рекомендуется обратить внимание на варианты из шелка, льна в более позитивной гамме: небесно-голубой, пепельно-розовой или светло-оливковой. Кстати, подобные модели очень любит носить Кейт Миддлтон, которая является эталоном классики и элегантности.
Твидовый жакет
Жакет из твида находится вне времени и моды. Он никогда не потеряет отвоеванные позиции и является одним из самых благородных материалов с достойной и «презентабельной» фактурой. Твидовый жакет смотрится дорого сам по себе, а в комплекте с подходящим брючным костюмом и жилетом, надетым на голое тело, например, создает роскошный и запоминающийся образ. Такой комплект мгновенно подчеркивает респектабельность и статусность. Уместно и не менее эффектно твидовый жакет смотрится и с такими, казалось бы, несочетаемыми вещами, как майка и кожаные брюки, джинсы и балетки. Учтите, что к подобному пиджаку непременно стоит подобрать нитку жемчуга на шее или массивную цепочку.
Приталенный жакет
В летнем сезоне будут невероятно популярные яркие приталенные жакеты из мягкой вискозы, завязывающиеся на поясе. Подобная модель подчеркнет соблазнительные изгибы тела, сделав вас грациозной и элегантной. Очень эффектно смотрятся жакеты в сочных «фруктовых» тонах, например, апельсиновом, красном или зеленом. Их можно надевать в комплекте с брюками клеш, как костюм, либо сочетать с джинсами и светлыми топами. За счет пояса, завязывающегося сбоку на талии, вы будете выглядеть стройно и изящно, а благодаря мягкой и легкой вискозе в таком изделии не будет жарко.
Летний пиджак с принтом
Достойной альтернативой актуальным костюмам в пижамном стиле может стать летний пиджак с ярким рисунком в виде райских птиц, цветов или красочных замысловатых узоров. Если пока вы не готовы решиться надеть на себя броский комплект из брюк и жакета, можете ограничиться верхним элементом. Пиджак с принтом добавит вашему образу игривость и подчеркнет незаурядность своей хозяйки. Такая модель подходит к однотонным платьям, выполненным в схожей цветовой гамме, к джинсам и даже кожаным брюкам. Подобный жакет выгодно разбавит любой образ, сделав его интереснее и богаче.