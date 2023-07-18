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Васильев назвал универсальную вещь для отпуска

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянам универсальную вещь для отпуска летом. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

Васильев назвал универсальную вещь для отпуска
© Lenta.ru

По словам эксперта, платок способен заменить чемодан вещей.

«Я уверен, многие из вас недооценивают платки. А ведь вариантов их использования десятки. Летом особенно актуально. Чтобы не брать с собой в отпуск огромный багаж, возьмите два или три платка вместо платьев, топов и туник», — посоветовал специалист.

Помимо этого, Васильев рассказал, что изысканности образу можно добавить с помощью солнцезащитных очков.

«Как хорошо, когда есть универсальные способы создать стильный образ на отдыхе без напряжения и упаковки всего гардероба!» — заключил он.