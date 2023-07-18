Васильев назвал универсальную вещь для отпуска

«Я уверен, многие из вас недооценивают платки. А ведь вариантов их использования десятки. Летом особенно актуально. Чтобы не брать с собой в отпуск огромный багаж, возьмите два или три платка вместо платьев, топов и туник», — посоветовал специалист.