Кендалл Дженнер стала новым лицом L'Oréal
Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер стала новым глобальным амбассадором французской косметической компании L'Oréal Paris. Об этом сообщает Vogue.
В своем заявлении президент глобального бренда L'Oréal Paris Дельфин Вигье-Овасс назвал 27-летнюю Кендалл Дженнер "одной из самых влиятельных женщин в мире".
"В любое другое время Кендалл Дженнер могла бы быть такой же успешной, как сейчас, но ее ценность, ее выбор и ее имидж могли определяться или даже контролироваться другими. Но никто не определяет Кендалл Дженнер, кроме Кендалл Дженнер. Она — воплощение всего, за что выступает Gen-Z", - заявил он.
По данным Vogue, модель будет отвечать за связь с молодыми потребителями косметических продуктов и примет участие в рекламных кампаниях предстоящих запусков L'Oréal.
"Для меня большая честь быть частью нового сестринского сообщества сильных, влиятельных женщин и иметь возможность сказать эти знаковые слова: "Ведь я этого достойна", - прокомментировала свое назначение Кендалл Дженнер.
Кендалл Дженнер - одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, модель также получает значительную прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу "The Kardashians".