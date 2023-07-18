Кендалл Дженнер стала новым лицом L'Oréal

"В любое другое время Кендалл Дженнер могла бы быть такой же успешной, как сейчас, но ее ценность, ее выбор и ее имидж могли определяться или даже контролироваться другими. Но никто не определяет Кендалл Дженнер, кроме Кендалл Дженнер. Она — воплощение всего, за что выступает Gen-Z", - заявил он.