Российская стилистка назвала устаревшую обувь на лето

Российская стилистка Мария Абабкова назвала устаревшую к лету 2023 года обувь. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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По словам специалистки, в текущем сезоне утратили свою актуальность различные фасоны тапок с перфорацией. Также предпочтительно отказаться от босоножек на пробочной танкетке, заявила эксперт.

Кроме того, к данному моменту из моды вышли мокасины и слипоны. Собеседница издания посоветовала найти указанным изделиям более удачную альтернативу.