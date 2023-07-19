Перечислены портящие свидание женские наряды

Блогерша и тренер по отношениям Виктория Триведи из Канады перечислила портящие свидание женские наряды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте.

Чтобы не выглядеть безвкусно, эксперт призвала девушек отказаться от клетчатых рубашек и заменить их на блузки с вертикальными полосками. Также она посоветовала избегать кроп-топов в сочетании с мешковатыми спортивными штанами и мини-платьев с откровенным декольте. Вместо последних, по мнению инфлюэнсерши, предпочтительнее выбирать более длинные классические модели.