Можно ли доверять навязывающим покупку продавцам
Очень часто во время примерки одежды продавцы начинают навязывать покупку, говоря, что вещь буквально создана для вас. Стилист Ольга Скорокосова рассказала «ФедералПресс», стоит ли доверять таким советам.
«В походе по магазинам главное помнить, что у вас и у продавцов совершенно разные цели и задачи. В то время, как вы хотели бы приобрести вещь, которая вас украсит, задача продавца продать эту вещь, при этом не особо заботясь о том, на сколько она вам подходит», – отметила эксперт.
Конечно, современные шоурумы стараются брать на работу продавцов с образованием стилистов, постоянно проводят тренинги для своего персонала. Такие сотрудники могут помочь в выборе подходящей одежды, поясняет Ольга Скорокосова. Но для этого необходимо точно знать о квалификации специалиста и на сколько можно ему доверять.
Брать с собой на шопинг мужей или подруг, как советчиков, тоже не стоит, добавляет эксперт. Если только они не являются профессиональными стилистами. Поэтому, если вы собрались на шопинг, старайтесь доверять только себе и своим внутренним ощущениям.
Каждый человек чувствует себя интуитивно, ведь вы знаете себя с самого рождения, говорит эксперт. Внимательно оценивайте свой выбор, старайтесь мысленно вписать выбранную вещь в уже имеющийся гардероб. А подобрать правильный стиль и выбрать одежду другому человеку может только профессионал, напоминает Скорокосова.
Поэтому не стоит стесняться обращаться к стилистам при походе по магазинам. Это поможет сделать действительно правильные покупки, которые будут радовать не один год, и значительно сократить расходы на ваш гардероб, заключила эксперт.