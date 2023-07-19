Почему женские рубашки в клетку портят свидания

Прежде всего эксперт призвала отказаться от рубашек в клетку. По ее мнению, они выглядят «по-деревенски и безвкусно» и способны испортить все впечатление у мужчины. Заменить их можно альтернативами с вертикальными полосками или однотонными вариантами. На свидания также не рекомендуется приходить в кроп-топах, мешковатых спортивных штанах, карго и мини-платьях с откровенным декольте. Больше всего для романтических встреч подойдут классические платья, лаконичные юбки и брюки-палаццо.