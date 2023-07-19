Тренер по отношениям объяснила, почему женские рубашки в клетку портят свидания
Блогерша и тренер по отношениям Виктория Триведи рассказала, какую одежду никогда нельзя надевать на свидания. Секреты удачных образов она раскрыла в своем TikTok-аккаунте.
Прежде всего эксперт призвала отказаться от рубашек в клетку. По ее мнению, они выглядят «по-деревенски и безвкусно» и способны испортить все впечатление у мужчины. Заменить их можно альтернативами с вертикальными полосками или однотонными вариантами. На свидания также не рекомендуется приходить в кроп-топах, мешковатых спортивных штанах, карго и мини-платьях с откровенным декольте. Больше всего для романтических встреч подойдут классические платья, лаконичные юбки и брюки-палаццо.
Из аксессуаров и обуви придется забыть о массивных босоножках на платформе и чокерах. А длинный яркий маникюр стоит заменить нюдовым с короткой прямоугольной формой.
Подписчики в комментариях поделились своим мнением. Одни согласились с экспертом, а другие назвали ее рекомендации устаревшими.
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