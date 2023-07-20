Стилист рассказал, какая одежда отталкивает мужчин

Мужчин, как правило, не привлекают откровенные и яркие наряды. Трех оттенков в образе достаточно, рассказал порталу "Подмосковье сегодня" стилист Руслан Алексеев.

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По его словам, носить слишком яркие и просвечивающие вещи в повседневной жизни неуместно. Специалист советует, например, заменить короткие шорты на однотонные шорты-бермуды, с ними надеть белую рубашку или более эффектный топ.

Главная же ошибка любого образа – открытая обувь и неухоженные ноги. Такое сочетание, по мнению стилиста, абсолютно недопустимо. Однако мужчины обращают внимание не только на ноги, но и на руки.

"Руки спрятать в перчатки не удастся, поэтому ногти всегда должны быть чистыми и аккуратными. А вот яркий и длинный маникюр скорее оттолкнет мужчину", – резюмировал эксперт.