Тренды осени: что можно купить уже сейчас
Скоро осень, поэтому сейчас самое время обновить гардероб в разгар скидок и тотальных распродаж.
В этом сезоне новые тенденции в моде представлены яркими и необычными решениями, которые позволяют создать интересный образ. Что будет в тренде осенью 2023, – в материале "Рамблера".
Тотал-лук
Этот тренд стал популярным в нулевых и до сих пор остается актуальным. Такой стиль создают минимализм и элегантность, а также позволяет выглядеть очень стильно и модно. Однако, чтобы создать тотал-лук, нужно уметь сочетать разные оттенки одного цвета, чтобы не выглядеть скучно и однообразно.
Дизайнеры рекомендуют использовать в образе бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый цвета. Это могут быть костюмы-тройки или широкие брюки в сочетании со строгим пиджаком и прозрачной водолазкой.
Кожа
Одежда из кожи может быть разной: от курток и пальто, до юбок и платьев. Каждый предмет одежды из кожи имеет свою уникальную текстуру и оттенок, что делает его еще более привлекательным.
Дизайнеры рекомендуют носить изделия темных оттенков: черный, бордовый, коричневый и другие.
Красный акцент
Почти на всех модных показах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже был представлен красный. Красный цвет в одежде всегда был и остается символом страсти, энергии и силы. Он привлекает внимание и добавляет яркости образу.
Этот цвет подходит для любых случаев. Если вы хотите добавить яркости и оригинальности своему образу, то красная одежда – это то, что вам нужно.
Бельевой стиль
Стиль, который заставит многих выйти из зоны комфорта. Дизайнеры акцентируют внимание не только на атласных платьях с тонкими бретелями, но и добавляют в образ кружевные элементы, прозрачные лифы. Для повседневной носки, конечно, такой стиль не подойдет, а вот для какого-то события, где хочется быть женственной и сексуальной – в самый раз.
Оверсайз
Полюбившийся многим оверсайз переходит и в осеннюю коллекцию 2023 года. Гуру моды рекомендуют покупать модели на несколько размеров больше и разбавлять их женственными вещами с акцентом на талии.
В моде по-прежнему остается деним, костюмы различного кроя, возвращается длина мини и низкая посадка для брюк. Элегантность помогут подчеркнуть перчатки и мех, а обворожительность – акценты металлика и вещи с открытыми плечами.