Тренды осени: что можно купить уже сейчас

Скоро осень, поэтому сейчас самое время обновить гардероб в разгар скидок и тотальных распродаж.

© Unsplash

В этом сезоне новые тенденции в моде представлены яркими и необычными решениями, которые позволяют создать интересный образ. Что будет в тренде осенью 2023, – в материале "Рамблера".

Видео дня

Тотал-лук

Этот тренд стал популярным в нулевых и до сих пор остается актуальным. Такой стиль создают минимализм и элегантность, а также позволяет выглядеть очень стильно и модно. Однако, чтобы создать тотал-лук, нужно уметь сочетать разные оттенки одного цвета, чтобы не выглядеть скучно и однообразно.

Дизайнеры рекомендуют использовать в образе бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый цвета. Это могут быть костюмы-тройки или широкие брюки в сочетании со строгим пиджаком и прозрачной водолазкой.

Кожа

Одежда из кожи может быть разной: от курток и пальто, до юбок и платьев. Каждый предмет одежды из кожи имеет свою уникальную текстуру и оттенок, что делает его еще более привлекательным.

Unsplash

Дизайнеры рекомендуют носить изделия темных оттенков: черный, бордовый, коричневый и другие.

Красный акцент

Почти на всех модных показах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже был представлен красный. Красный цвет в одежде всегда был и остается символом страсти, энергии и силы. Он привлекает внимание и добавляет яркости образу.

Unsplash

Этот цвет подходит для любых случаев. Если вы хотите добавить яркости и оригинальности своему образу, то красная одежда – это то, что вам нужно.

Бельевой стиль

Стиль, который заставит многих выйти из зоны комфорта. Дизайнеры акцентируют внимание не только на атласных платьях с тонкими бретелями, но и добавляют в образ кружевные элементы, прозрачные лифы. Для повседневной носки, конечно, такой стиль не подойдет, а вот для какого-то события, где хочется быть женственной и сексуальной – в самый раз.

Оверсайз

Полюбившийся многим оверсайз переходит и в осеннюю коллекцию 2023 года. Гуру моды рекомендуют покупать модели на несколько размеров больше и разбавлять их женственными вещами с акцентом на талии.

Unsplash